Chuvas em São Paulo provocam alagamentos e queda de árvores

Os bairros do Jaçanã e Tremembé, na região norte de São Paulo, entraram em estado de alerta para alagamentos por causa da iminência de transbordamento dos Córregos Paciência e Tremembé. O resto da cidade está em estado de atenção.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), há 20 pontos de alagamento na cidade neste momento, seis deles intransitáveis, sendo dois na Rua do Glicério, no centro; um na Alameda Nothmann, na região do Bom Retiro; um no elevado Presidente João Goulart, na região da Barra Funda; outro na Avenida Antonio Munhoz Bonilha, no Limão; e na Avenida Roque Petroni Junior, no Itaim Bibi.

O Corpo de Bombeiros informou que, devido às fortes chuvas em São Paulo e na região metropolitana, já atenderam oito ocorrências relacionadas à enchente. O Corpo de Bombeiros informou também que a chuva provocou a queda de dez árvores.

De acordo com o CGE, as chuvas da tarde de hoje (16) são provocadas pela aproximação de uma frente fria pelo oceano. As próximas horas devem seguir com tempo instável, abafado e com chuvas generalizadas e fortes, acompanhadas de rajadas de vento e com potencial para formação de alagamentos.

Edição: Fernando Fraga