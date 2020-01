Temporal provoca alagamentos e queda de árvores no Rio de Janeiro

Um temporal com forte chuva e ventania provocou alagamentos e quedas de árvores nessa quinta-feira (30) à noite, na cidade do Rio . Entre as áreas mais afetadas estão a Tijuca e a região central.

Na Tijuca, várias vias ficaram bloqueadas com quedas de árvores, como as ruas Professor Eurico Rabelo e Ribeiro Guimarães. Essa última continua fechada, na esquina com a Rua Maxwell.

A prefeitura chegou a entrar, na noite de ontem, em estágio de atenção, o patamar intermediário em um sistema de cinco estágios. No primeiro minuto do dia de , o município retornou ao estágio de mobilização.