Brasília: confira programação de carnaval deste sábado

Brasília terá vários blocos de rua para o folião curtir o carnaval. A maioria vai se concentrar no Setor Comercial Sul (SCS), que neste período do ano passou a ser chamado de Setor Carnavalesco Sul.

Além disso, o governo do Distrito Federal e parceiros privados montaram o Palco Brasília 60, no Polo Funarte, no Eixo Monumental, próximo à Torre de TV, e oferecem programação recheada de frevo, samba, axé e forró nos quatro dias de festa. Dentre as atrações, estarão 20 artistas e bandas, entre eles Renata Jambeiro, Dhi Ribeiro, Amor Maior e Coisa Nossa. Também haverá desfile de seis escolas de samba.

Para transportar os foliões, ônibus extras irão circular. O horário do metrô foi ampliado, vai funcionar de 5h30 à meia-noite. Após às 23h, o embarque será feito somente nas estações Central (Rodoviária do Plano Piloto e Galeria). O desembarque, em todas as estações.

Confira a programação de carnaval do Palco Brasília 60

17h20 – Maria Vai Casoutras

18h30 – Renata Jambeiro

19h30 – Jean Musa

20h40 – Kika Ribeiro

21h40 – Os Crioullos

22h40 – Amor Maior

Nos intervalos: Dj Ana Ximenes

Confira a programação dos blocos de rua do carnaval de Brasília

5h – Deus Ajuda Quem Seu Madruga – SCS

8h – Rebu – O Bloco – Est. 4 do Parque da Cidade

8h – Triangulo das Brejeiras – Est. 4 do Parque da Cidade

9h – Galinho de Brasília – Setor de Autarquias Sul

10h – Bloco Sustentável Patubatê – SCS

10h – Vou Embora com o Circo – SCS

11h – As Leis de Gaga – SCS

12h – Feijoada de Carnaval – Clube AABB

12h – Carnaflow – Praça do Ceilândia Norte

14h – Bloco da Toca – Prox. ao Vitrini Shopping Águas Claras

14h – Portadores da Alegria – Est. 12 do Parque da Cidade

14h – Bloco Jamaicano -SCS

14h30 – Carna Samba – QNJ 7 Taguatinga

15h – Gregos e Goianos – SCS

16h – Te Aperta – Guará

16h – Sereias Tropicanas – SCS

17h – Mamãe Taguá – QNL 1 Taguatinga

17h – Carnaval no Parque: Dilsinho, É o Tchan, Yuri Martins, Monobloco, Barja, Dhi Ribeiro – Ginásio Nilson Nelson

17h – Limbobloco Venusiano – SCS

17h – Mamata Difícil – SCS

18h – Led’s Go Gay – SCS

18h30- Carnaeggae – Conjunto Cultural da República

20h – Orquestra Alada Trovão da Mata - SCS

Vale a pena checar a previsão do tempo para o carnaval em Brasília.

Alguns pontos da cidade sofrerão alterações no trânsito, confira.

*Os horários poderão sofrer alterações