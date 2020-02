Confira os blocos de rua do RJ deste domingo de carnaval

Começam neste domingo (23) os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval carioca. Mas a folia para quem quer aproveitar os blocos de rua começa cedo, a partir das 8h. Entre os mais disputados de estão o Cordão do Boitatá, no centro, e o Simpatia é Quase Amor, em Ipanema. Confira a programação oficial da Riotur, com 55 blocos autorizados:

Blocos da Zona Sul

8h - Toco-Xona, Flamengo, Aterro do Flamengo

9h - Bangalafumenga, Flamengo, Aterro do Flamengo

10h - Bloco Areia, Leblon, Av. Delfim Moreira

10h - Fanfinha - Fanfarani Infantil, Botafogo, Praça Chaim Weizmann

10h - Laranjada Samba Clube, Laranjeiras

11h - Banda Du Rio, Copacabana, Av. Atlântica 4240

13h - Carnavalesco Pela Saco, Botafogo, Praça Corumbá

14h - Que Merda É Essa?, Ipanema, Rua Garcia D'avila 170

14h - Bloco Folia do Galo, Copacabana, Rua Júlio de Castilhos

15h - É do Pandeiro!, Laranjeiras, Praça São Salvador

15h - Bambas do Catete, Catete, Rua do Catete 151

15h - Banda do Lidinho, Copacabana, Praça do Lido

15h - Fanfarani, Botafogo

16h - Banda do Bairro Peixoto, Copacabana

16h - Simpatia É Quase Amor, Ipanema, Rua Teixeira de Melo

17h - Bloco Cultural Ai Que Vergonha, São Conrado, Av. Pref. Mendes de Morais

18h - Banda do Choppinho da Paula Freitas, Copacabana, Rua Paula Freitas

19h - Coração das Crianças, Rocinha, Estr. da Gávea 427

Zona Norte

11h - Quer Swingar Vem Pra Cá, Vila Isabel, Praça Barão de Drumond

15h - Bloco Marcha Nerd, Tijuca, Praça Cmte. Xavier de Brito

16h - Bloco do Limão do Picareta, Honório Gurgel, Rua Jurubaiba

16h - Bloco Chega Mais, Piedade, Rua Padre Manuel da Nóbrega

16h - Banda Vem Comigo, Vila Cosmos, Rua Itacambira

17h - Birita Mas Não Cai, Madureira, Estrada do Portela 446

17h - Cabrito Mamador, Dendê, Rua São Sebastião

18h - Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Piranhas da Senador Nabuco de Vila Isabel, Vila Isabel, Boulevard

18h - Bloco Carnavalesco Perereca do Grajaú, Grajaú, Praça Edmundo Rêgo

18h - Bloco do Boi de Anchieta, Anchieta, Praça Nossa Sra. de Nazaré

18h - Bloco Bonecas Deslumbradas de Olaria, Olaria, Rua Conselheiro Paulino 567

20h - Bloco Balanço do Pinto, Tijuca, Rua Pinto de Figueiredo 26

20h - Bloco da Tchetcheca, Engenho de Dentro, Rua Pernambuco 274

21h - Banda Raizes da Vila da Penha, Vila da Penha, Rua São João Gualberto

Centro

11h - Cordão do Boitatá, Centro, Largo do Paço

12h - É Tudo Ou Nada?!, Centro, Rua Camerino 185

15h - Bloco Toca Rauuul, Centro, Praça Tiradentes

16h - Carioca da Gema, Lapa, Rua dos Arcos 24

16h - Badalo de Santa Teresa, Santa Teresa, Rua Monte Alegre

17h - Banda da Amizade, Centro

17h - Bloco Porre Certo, Praça Seca, Rua Jerônimo Pinto

18h - G.R Banda da Conceição, Saúde, Praça Maj. Valo

Zona Oeste

9h - Bloco do Clareou, Barra da Tijuca, Av. Lúcio Costa 2970

9h - Bloco Buda da Barra, Barra da Tijuca, Av. Lúcio Costa 3.646

9h - Me Beija, Me Adota!, Barra da Tijuca, Praça São Perpétuo

13h - Bloco Carnavalesco Arrastão da Barra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Estrada da Vendinha 3795

14h - Vem Que Eu Te Abraço, Padre Miguel, Rua Caridade 113

14h - G.R.E.S Princesinha do Recreio, Recreio dos Bandeirantes, Av. Lúcio Costa 16.410

17h - Grbc Alegria do São Bento, Padre Miguel, Praça das Juras

18h - Bloco Abraço do Urso, Santíssimo, Estrada dos Sete Riachos 382

18h - Coroinha, Pedra de Guaratiba, Rua Barros de Alarcão

18h - Bloco do Boi "Só Falta Você ", Pedra de Guaratiba

19h - Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Mau Mau de Bangu, Bangu, Rua Acanto

19h - Bloco Carnavalesco Caras de Tigre de Bangu, Bangu, Rua Ribeiro de Andrade 270

20h - Queima de Bangu, Bangu, Rua Agrícola

20h - Grbc Mocidade de Santíssimo, Bangu, Rua Boiobi

20h - Bloco Confetes e Serpentinas, Pedra de Guaratiba