Governo de São Paulo suspende aulas em 37 escolas, devido a chuvas

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo suspendeu as aulas de hoje (10) em 37 escolas, de um total de pouco mais de 5 mil unidades, em função das fortes chuvas que atingiram a capital paulista na madrugada. O conteúdo das aulas será reposto futuramente.

A secretaria informa que as consequências das chuvas serão monitorados pelas respectivas diretorias regionais de Ensino, para a tomada das devidas providências e obras emergenciais. “Não serão realizadas atividades de avaliação, introdução de novas habilidades ou qualquer atividade relevante que venha a prejudicar aqueles que não tenham conseguido chegar às escolas".

Chuva não cessa

A secretaria informa ainda que as escolas que estão com problemas devido às chuvas devem reportar as ocorrências por meio do número 0800-7700012.

A chuva na capital paulista não cessa durante a manhã. Às 12h, foram registrados, 85 pontos de alagamento, um aumento de 23 pontos apenas na última hora.