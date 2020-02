Governo emite alerta de tempestades no Sudeste para os próximos dias

O governo federal emitiu hoje (28) alerta de chuvas intensas que devem ocorrer no próximos dias nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo os órgãos envolvidos no monitoramento do tempo, enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra podem ocorrer até quarta-feira (4) em decorrência de tempestades.

De acordo com o órgãos federais, as informações foram remetidas para as Defesas Civis dos estados, que deverão tomar as providências preventivas cabíveis, como alertar pessoas que vivem em áreas de risco de desabamento sobre rotas de fuga e como buscar pontos seguros no caso de confirmação de desastres.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a Defesa Civil tem um serviço de alerta de desastres naturais que funciona por meio de mensagens de texto (SMS) no celular e mensagens nos canais de TV por assinatura. Para fazer o cadastro, é preciso enviar um SMS com cep do local para o número 40199. Em seguida, o cidadão receberá outro SMS com a confirmação do cadastro. Nas TVs, a mensagem aparecerá automaticamente na tela do aparelho. O serviço é grátis.

O monitoramento das chuvas é realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de mais dois órgãos que analisam riscos de desastres naturais.