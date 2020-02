Força Nacional é enviada ao Ceará para apoio nas ações de segurança

Um grupo de militares da Força Nacional de Segurança Pública embarcou na manhã de hoje (20) do Aeroporto de Brasília com destino ao estado do Ceará. O avião da Polícia Federal, transportando os militares decolou às 8h, devendo chegar em Fortaleza às 10h45. Um segundo grupo embarca às 15h, devendo chegar na capital cearense às 17h45.

O envio da Força Nacional ao Ceará foi determinado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, após solicitação do governador Camilo Santa. A portaria, autorizando a medida, está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (20).

De acordo com o documento, a Força Nacional será empregada nas ações de "policiamento ostensivo e, se necessário, repressivo, a fim de proteger a população cearense, em razão de movimento paredista por parte das polícias estaduais. As ações serão, em caráter episódico e planejado, por 30 dias, a contar de hoje até 19 de março de 2020".

A chegada dos militares Força Nacional a Fortaleza é para garantir a segurança da população que, desde terça-feira (18), sofre com a falta de do policiamento por causa da paralisação de grupos de policiais militares insatisfeitos com a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo estadual.

Em pronunciamento divulgado nessa quarta-feira (19) nas redes sociais, o governador Camilo Santana se manifestou, dizendo que vai punir todos os militares envolvidos em atos de indisciplina e vandalismo.

“Diante desses atos de indisciplinas e vandalismos, praticados por alguns grupos, determinei, já ontem, que todos os policiais envolvidos em atos que configurem crime militar sejam afastados, respondam a inquérito policial militar instaurado pelos comandos, respondam também a processos administrativos disciplinar e tenham o salário cortado imediatamente”.

O governador informou também que manteve contato com o governo federal, através do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, e com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, para informá-los de toda a situação e solicitar apoio de tropas federais.