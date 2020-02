Mortes nas rodovias brasileiras no carnaval aumentaram 8%

O número de mortes nas rodovias federais de todo país aumentou em 8% durante o período de carnaval. Segundo balanço preliminar da Operação Carnaval 2020, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta quinta-feira (27), também foi registrado um crescimento de 6% no número de feridos em relação a 2019.

Os atropelamentos de pessoas, saídas de pista e colisões frontais foram responsáveis por 68% das mortes no período. Os estados de Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e Paraná concentraram 51% dos óbitos. Ao todo, a PRF registrou 1.213 acidentes, 1.574 feridos e 91 mortos.

A PRF registrou 10.899 ultrapassagens indevidas, correspondente a mais 24% em relação ao ano passado; e uso de celular, com 434 condutores autuados, significando mais 57% autuações.

Segundo a PRF, as ações da Operação Carnaval 2020 envolveram um efetivo com mais de 10 mil profissionais durante o período carnavalesco. Apesar do aumento de casos de mortes e feridos, a corporação registrou uma diminuição de 3% no número de acidentes.

De acordo com balanço, análise prévia da PRF sobre as causas aponta que 87% das mortes poderiam ter sido evitadas, pois tiveram a causa preliminar apontada relacionada a comportamento de risco por parte de condutores e pedestres.

Número de acidentes de trânsito:

2019 2020 variação AC 3 6 100% AL 9 12 33,3% AM 3 1 -66,7% AP 3 - -100% BA 61 62 1,6% CE 42 30 -28,6% DF 17 19 11,8% ES 50 54 8% GO 69 62 -10,1% MA 21 16 -23,8% MG 153 178 16,3% MS 32 28 -12,5% MT 34 33 -2,9% PA 17 19 11,8% PB 21 33 57,1% PE 40 43 7,5% PI 30 25 -16,7% PR 152 137 -9,9% RJ 71 82 15,5% RN 10 30 200% RO 19 24 26,3% RR 7 6 -14,3% RS 71 84 18,3% SC 155 133 -14,2% SE 11 8 -27,3% SP 76 75 -1,3% TO 5 10 100% Total Geral 1.182 1.210 2.4%

Mortes no trânsito: