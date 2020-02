Rio: cai número de mortes nas rodovias federais no carnaval

Duas pessoas morreram e 84 ficaram feridas neste ano, em acidentes nas rodovias federais no estado do Rio de Janeiro no período de carnaval (21 a 26 de fevereiro). O balanço foi divulgado hoje (27) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao todo, foram registrados 81 acidentes.

O número de mortes foi inferior ao registrado no carnaval do ano passado, no período de 1º a 6 de março - sete. O número de acidentes, no entanto, aumentou em relação ao mesmo período de 2019, quando foram notificados 71.

Segundo a Polícia Rodoviária, as mortes ocorreram na noite do dia 21 e na madrugada do dia 22. Ambas foram por atropelamentos em Duque de Caxias. Um dos acidentes ocorreu no quilômetro (km) 118, na Rodovia Washington Luiz (BR-040), e outro na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), km 138.

Ao todo, de acordo com o balanço da PRF, foram feitas 8.611 autuações neste carnaval, sendo a maioria delas, 1.138, por ultrapassagens proibidas. Outras 898 autuações foram feitas a passageiros que estavam sem o cinto de segurança, 646 a condutores sem cinto e 112 a condutores ou passageiros sem capacetes em motos.

A polícia autuou ainda 208 pessoas por dirigirem alcoolizadas. Cento e trinta pessoas foram detidas. Foram apreendidos nas estradas 30 quilos de cocaína e 12 veículos foram recuperados.