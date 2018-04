"Nunca disse quando um ataque à Síria aconteceria", afirma Trump pelo Twitter

"Nunca disse quando um ataque à Síria aconteceria", afirmou Trump, pelo Twitter, nesta quinta-feiraMichael Reynolds/ EPA/EFE/ Direitos Reservados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje (12), pelo Twitter, nunca ter dito quando um ataque à Síria aconteceria. Ontem (11), no começo da manhã e pela mesma rede social, ele disse que estaria pronto para atacar a Síria e que a Rússia deveria estar preparada. "Nunca disse quando um ataque à Síria aconteceria. Pode ser em breve ou não tão cedo!", escreveu na mensagem desta quinta-feira.

Na postagem de ontem, Trump mostrou a intenção de lançar mísseis "novos e inteligentes" sobre a Síria em resposta aos supostos ataques químicos realizados no último fim de semana sobre a região de Ghouta.

As declarações de Donald Trump na manhã de hoje foram dadas antes da reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) prevista para hoje (12). O encontro, de caráter extraordinário, foi convocado justamente depois do aviso contundente de Trump dessa quarta-feira sobre o ataque, e o agravamento das tensões na região.

Será a segunda reunião em dois dias. A primeira ocorreu na terça-feira (10), quando o conselho discutiu a possibilidade de investigar se há envolvimento do regime de Bashar Al Assad nos ataques a civis.

Comunicação aberta

Hoje, a Rússia afirmou que o canal de comunicação militar com os Estados Unidos, que pode evitar incidentes na Síria, continua aberto e ativo. "A linha existe e está ativada. Em geral, esta linha funciona e está sendo utilizada por ambas as partes", afirmou o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov. Além disso, o governo russo tenta mostrar o controle da situação na região. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que o exército sírio tomou o controle Duma.