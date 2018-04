Protecionismo comercial dos EUA prejudica todos os países, diz China

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua ChunyingAgência Xinhua/Divulgação

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, disse nesta segunda-feira (16) que o unilateralismo e o protecionismo comercial dos Estados Unidos não prejudicam apenas os interesses chineses, mas os de todos os países. A informação é da agência Xinhua.

Hua fez os comentários depois que a ministra das Relações Exteriores australiana, Julie Bishop, disse que a Austrália está preocupada com as medidas recentes dos EUA para elevar unilateralmente as tarifas e cotas contra alguns de seus parceiros comerciais.

"Isso está em linha com a opinião da comunidade internacional. A China está disposta a trabalhar para combater conjuntamente o unilateralismo e o protecionismo e defender o sistema de comércio multilateral para uma economia mundial aberta", disse Hua.