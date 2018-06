Estudantes brasileiros apresentam projeto à Nasa

Estudantes brasileiros apresentaram nessa quinta-feira (28), em Washington, um projeto para testar a utilização de cimento na construção de casas no espaço para integrantes da Agência Espacial Americana, a Nasa. Os alunos, que são de São Paulo e têm entre 12 e 13 anos, são os únicos brasileiros entre 10 mil participantes dos Estados Unidos (EUA) e do Canadá.

O projeto foi escolhido entre 72 trabalhos brasileiros, em um concurso promovido pelo governo dos Estados Unidos. Ele será enviado à Estação Espacial Internacional em um foguete que será lançado hoje (29), do Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral, na Flórida.

Segundo a mãe de um dos alunos que desenvolveram o projeto - chamado "Cimento Espacial" -, a advogada Fernanda de Figueiredo Funck, que esteve em Washington para acompanhar a apresentação, o objetivo é observar “como o cimento se comporta no espaço e verificar se é possível construir casas em outros planetas, como Marte, por exemplo”.

De acordo com Fernanda, polímeros plásticos foram misturados ao cimento e, agora, cientistas vão observar como a mistura se comporta na Terra e no espaço, já que será enviada à Estação Espacial Internacional. Segundo ela, seu filho, Guilherme, quer ser engenheiro civil no futuro. “Isso pode ser um pontapé inicial para a carreira dele”. O próprio Guilherme diz que acredita que a seleção do projeto no concurso ajuda a “divulgar mais a ciência para o Brasil”.



O trabalho se baseia na ideia de que, no futuro, outros planetas do sistema solar podem ser ocupados por seres humanos. A partir daí, os alunos, dos colégios Dante Alighieri, Projeto Âncora e Escola Municipal Perimetral, querem descobrir materiais que podem ser usados em casas no espaço. Eles acreditam que a mistura de cimento e plástico se adaptará de maneira semelhante ao que ocorre na Terra.