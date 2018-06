Trump recua e assina ordem para que EUA evitem separar pais e filhos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje (20) um decreto para que os imigrantes ilegais que forem detidos tentando entrar no país não sejam separados dos filhos, se forem crianças e adolescentes, que os acompanham.

Com o decreto, pais e filhos não serão mais separados como vinha ocorrendo. "Vamos ter fronteiras fortes, muito fortes, mas vamos manter as famílias unidas", disse Trump.

Segundo o presidente norte-americano, ele seguirá com sua determinação de "tolerância zero" em relação à imigração considerada ilegal. "Teremos zero de tolerância para as pessoas que ingressam ilegalmente ao nosso país", afirmou Trump.

Há informações que cerca de 2 mil crianças e adolescentes estão isolados dos pais e separados das famílias desde a promulgação da nova lei de imigração. Segundo o cônsul-geral adjunto do Brasil em Houston, Felipe Santarosa, 49 crianças brasileiras estão em abrigos nos Estados Unidos.

Os governos do México, Honduras e El Salvador reagiram à iniciativa e alegaram que a medida viola os direitos humanos.

*Com informações da Agência EFE e Telesur, emissora pública de televisão da Venezuela.

