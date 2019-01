Argentina presta solidariedade ao Brasil após rompimento de barragem

O governo da Argentina se solidarizou com o Brasil em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

“O governo argentino expressa seu pesar e condolências ao governo e ao povo do Brasil pelas numerosas vítimas fatais que foram provocadas pelo rompimento da barragem de contenção de resíduos da mineradora Vale, em Brumadinho, estado de Minas Gerais”, divulgou, em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Argentina

A nota informa ainda que a expectativa do governo argentino é que as vítimas possam retornar a suas casas e que os feridos se recuperem logo. O número de pessoas atingidas não foi divulgado. A estimativa do Corpo de Bombeiros é que cerca de 200 pessoas estejam desaparecidas na região.



