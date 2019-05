Ao tomar posse, presidente ucraniano dissolve Parlamento

O novo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, anunciou nesta segunda-feira (20) a dissolução do Parlamento, durante o discurso de posse, antecipando para daqui a dois meses as eleições legislativas que estavam marcadas para outubro.

“Eu dissolvo o Verkhovna Rada [Parlamento]”, declarou o novo chefe de Estado aos deputados e representantes das delegações internacionais presentes à cerimônia.

A maioria do Parlamento ucraniano faz oposição ao novo presidente e é dominado pelos deputados leais ao antecessor, Petro Poroshenko. O anúncio de Zelenskiy provoca eleições legislativas antecipadas, apesar de algumas incertezas jurídicas sobre a realização da votação, que já estava agendada para o mês de outubro.



O ator e comediante Volodymyr Zelenskiy, que foi protagonista de uma série televisiva em que representava o papel de presidente, chegou ao Parlamento ucraniano sozinho e a pé.



À espera tinha uma pequena multidão. Entre cumprimentos, ele teve tempo para tirar algumas fotografias. "Tudo para que não chorem", disse.



No discurso de posse, Volodymyr Zelenskiy prometeu que, tal como no passado, tinha trabalhado para fazer os ucranianos rir, agora iria lutar para não os fazer chorar.



“Querido povo, durante a minha vinha tentei tudo para fazer os ucranianos sorrirem Nos próximos cinco anos, farei tudo, ucranianos, para que não chorem”, assegurou no Parlamento.



O novo presidente disse que sua prioridade será acabar com o conflito com os rebeldes apoiados pela Rússia. “A nossa primeira tarefa é conseguir um cessar-fogo em Donbas”.



O conflito na zona leste do país já deixou 13 mil mortos. Falando em ucraniano durante quase todo o discurso, mudou para russo quando abordou a necessidade de conquistar o coração e a mente das pessoas que vivem nas áreas separatistas.

Combate à corrupção



Em continuidade ao que assumiu na campanha, Zelenskiy voltou a destacar a luta contra a corrupção. “As pessoas devem chegar ao poder para servir o público”.



Ele pediu que os deputados usem os dois meses até as eleições antecipadas para aprovar uma lei que os privaria da imunidade e outra que proíbe autoridades de enriquecerem ilegalmente.



“Vocês têm dois meses para fazer isso. Façam-no e terão direito a medalhas”, disse.



O novo presidente ucraniano é um conhecido comediante e ator no país. Apesar da sua formação em Direito, é dono da empresa de produção Kvartal 95 e criou a série televisiva Servo do Povo – nome que mais tarde daria ao seu partido –, em que desempenhou o papel de presidente da Ucrânia.



Zelenskiy venceu as eleições presidenciais no dia 21 de abril, com maioria de 73%. Competindo com mais 38 candidatos, incluindo o presidente anterior, Petro Poroshenko, Zelenskiy obteve a vitória sem qualquer experiência política prévia.



“Devemos tornar-nos islandeses no futebol, israelitas na defesa do território, japoneses na tecnologia”, afirmou. Disse ainda que os ucranianos deverão "tornar-se suíços na capacidade" de viverem felizes entre si, "apesar de todas as diferenças”.



