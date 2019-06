Bolsonaro diz que definiu ações para aprofundar parceria com Argentina

O presidente Jair Bolsonaro publicou na noite de hoje (6) em sua conta oficial no Twitter que, durante as reuniões oficiais que teve com o presidente argentino Mauricio Macri, foram definidas ações concretas para aprofundar a parceria Brasil-Argentina em diversas áreas.

Bolsonaro citou as áreas de comércio e investimentos, segurança pública, infraestrutura, ciência e tecnologia, cooperação nuclear, energia e mineração.

O presidente brasileiro também citou as negociações sobre a modernização do Mercosul e negociações do bloco com outros parceiros, em especial, a União Europeia. “Estamos empenhados em fazer com que nossa relação seja fonte de prosperidade”, disse Bolsonaro na mensagem.

