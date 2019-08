Trump chega à França para participar da cúpula do G7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já está na França para participar da cúpula do G7, enquanto mantém uma disputa comercial com a China.



Trump, que se negou a assinar a declaração final da cúpula do G7 realizada há um ano no Canadá, manterá reuniões bilaterais com os governantes da França, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Japão, Índia e Egito, entre outros líderes políticos.



O avião do presidente norte-americano pousou no Aeroporto de Merignac, em Bordéus, sudoeste da França, onde Trump tomou aeronave de menor porte para seguir até Biarritz, cidade litorânea do sudoeste francês, local da cúpula internacional.

Trump aumentou duas tarifas para a China depois que este país anunciou impostos no valor de US$ 75 bilhões em represália a outras medidas similares do governo norte-americano. Isso levou à queda nas bolsas internacionais e o Dow Jones a cair 2,37%.



Recentemente, Trump afirmou que gostaria de que Rússia voltasse a fazer parte do G7, grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, formado por Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Canadá e Itália.