Furacão Dorian deixa cinco mortos após passagem pelas Bahamas

O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, confirmou hoje (2) a morte de cinco pessoas após a passagem do furacão Dorian pelo arquipélago do Atlântico.

Em coletiva de imprensa, Minnis indicou que, no momento, são essas as informações disponíveis e que as autoridades precisam ser muito cuidadosas em relação à divulgação de informações sobre mortos.

O primeiro-ministro disse tratar-se de uma tragédia histórica que terá que ser superada com o tempo. A número oficial de mortos foi confirmado após um dia quase inteiro em que se falava somente em uma morte – a de uma criança que se afogou.

Todos os cinco óbitos foram registrados nas Ilhas Ábaco, embora Minnis não tenha fornecido mais detalhes sobre a causa da morte.

“Precisamos ter muito cuidado com essa informação”, sublinhou o primeiro-ministro das Bahamas, ao destacar que as Ilhas Ábaco ficaram completamente destruídas pelos efeitos da passagem do furacão.

“Houve inundações sem precedentes”, destacou, ao relatar que casas e edifícios foram fortemente afetados pelos ventos e chuvas torrenciais.

Minnis confirmou que a Guarda Costeira dos Estados Unidos trabalha na região das Ilhas Ábaco na tentativa de resgatar pessoas presas em telhados diante do aumento do nível do mar.