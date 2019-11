Brasil quer aprofundar cooperação em ciência e tecnologia com Índia

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi conversaram hoje (13) sobre o interesse do Brasil em aprofundar a cooperação dos dois países em áreas como biocombustíveis e ciência e tecnologia. O encontro bilateral ocorreu na tarde desta quarta-feira no Palácio do Planalto, durante a visita de Modi para participar da 11ª Reunião de Cúpula do Brics.

Durante a reunião, que foi fechada e durou cerca de 25 minutos, os dois líderes falaram sobre aproveitar a visita de Modi para novos entendimentos comerciais entre Brasil e Índia. Na ocasião, Bolsonaro confirmou que vai aceitar o convite para participar das comemorações do Dia da República, na Índia, em 26 de janeiro de 2020.

De acordo com a assessoria do Planalto, Modi ressaltou o interesse da Índia em fortalecer a cooperação com o Brasil. O primeiro-ministro apontou ainda o interesse indiano nas áreas de processamento de alimentos e da agropecuária.

"O Presidente brasileiro concordou com o primeiro-ministro Modi quanto ao grande potencial da cooperação bilateral e manifestou o desejo de fortalecer a parceria estratégica indo-brasileira. Ressaltou ser importante prever, por ocasião de sua visita à Índia, atividades paralelas para aproximar os setores privados dos dois países", informou a assessoria.

Cúpula

Presidida pelo Brasil, a reunião do Brics tem como lema Crescimento Econômico para um Futuro Inovador. Segundo o Itamaraty, serão discutidos, prioritariamente, temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação, economia digital, saúde e combate à corrupção e ao terrorismo. Esta é a segunda vez que Brasília sedia a conferência – a primeira vez foi em 2010. Em 2014, o Brasil também organizou a cúpula, realizada em Fortaleza.

Acompanhe a cobertura da EBC sobre a Cúpula do Brics.

Edição: Aline Leal