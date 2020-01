Líderes do Irã enfrentam indignação pública após derrubada de avião

Líderes do Irã estão enfrentando a indignação do público, devido ao ataque de militares do país que derrubou um avião de passageiros ucraniano.

A aeronave caiu nas proximidades de Teerã na quarta-feira passada (8), matando todas as 176 pessoas a bordo. Os militares iranianos inicialmente negaram qualquer envolvimento, mas posteriormente admitiram que derrubaram por engano o avião.

Entretanto, a medida foi vista por muitos como uma tentativa da liderança de encobrir a verdade, e desencadeou protestos em todo o país. As manifestações continuaram nessa segunda-feira (13). Policiais armados foram enviados ao centro de Teerã.

Acredita-se que as autoridades estejam tentando controlar informações, uma vez que a internet está fora do ar em algumas partes do país.

Rumores se espalharam na internet, dizendo que manifestantes foram feridos por tiros. A polícia divulgou declaração, afirmando que não disparou contra ninguém, e que está agindo com comedimento.

*Emissora pública de televisão do Japão

