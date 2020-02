Suspeito de tiroteios na Alemanha é encontrado morto

O suspeito autor dos dois tiroteios ocorridos ontem (19) à noite, no centro da Alemanha, em que morreram já nove pessoas, foi encontrado morto na sua casa, anunciou a polícia.

Na última madrugada uma das pessoas gravemente feridas nos tiroteios morreu, elevando o número de vítimas mortais de oito para nove, disse um porta-voz da polícia, ainda sem indicar o número de feridos.

Os tiroteios ocorreram em dois bares de fumadores de cachimbo de água (shisha), o primeiro ocorreu às 21h, no centro de Hanau e o segundo em outra área da cidade.

Uma pessoa suspeita de ser o autor dos tiroteios foi encontrada morta algumas horas depois, ao lado de um outro corpo não identificado.

"O suspeito autor foi encontrado morto na sua residência em Hanau. As forças especiais de intervenção da polícia encontraram também outro corpo, no mesmo local. Neste momento, não há qualquer indicação de que existam outros autores", escreveu na rede social Twitter a polícia do estado de Hesse, em Hanau.

Um importante dispositivo policial foi criado na sequência dos tiroteios de Hanau, a cerca de 20 quilômetros de Frankfurt, centro financeiro da Alemanha.