Trump revela plano orçamentário em ano de eleição

O governo do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, revelou o plano orçamentário para o ano fiscal que terá início em outubro deste ano. O plano inclui grandes cortes em alguns programas, numa tentativa de reequilibrar o orçamento federal.

A proposta aumenta os gastos militares, com a transferência de US$ 705 bilhões para o Departamento de Defesa, mas corta fundos do Departamento de Estado e de auxílio humanitário a outros países a partir deste ano em US$ 11,7 bilhões, um corte de 22% e um sinal claro de que Trump vai levar o lema "América em Primeiro Lugar" de volta ao pleito quando tentar se reeleger no fim deste ano.

De acordo com o plano, os Estados Unidos "vão continuar pressionando seus aliados a contribuir mais para sua própria defesa".

O orçamento sugere uma meta de 15 anos para a eliminação do déficit federal, que aumentou durante o governo Trump, em parte como resultado de grandes cortes tributários.

Contudo, o orçamento tem como base a manutenção do crescimento anual em cerca de 3%, uma taxa significativamente maior do que a atual, gerando questionamentos sobre sua viabilidade em termos reais.

