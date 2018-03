Diretor do DNIT será o novo ministro dos Transportes

Em reunião ocorrida hoje (28), no Palácio do Planalto, foi definido o nome de Valter Casimiro Silveira, atual diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), como substituto do ministro dos Transportes, Maurício Quintella, que entregou hoje (28) a carta de demissão ao presidente Michel Temer. Quintella pediu para que sua exoneração acontecesse somente amanhã (29), após a cerimônia de inauguração do novo aeroporto de Vitória, no Espírito Santo.

O nome de Silveira foi uma indicação do PR. Também haverá mudança na secretaria-executiva do ministério. O novo secretário será Helbert Drummond, atual secretário de Política e Integração. Tanto Silveira quando Drummond estiveram reunidos com Temer na tarde de hoje (28), no Palácio do Planalto, junto com Quintella e o deputado José Rocha (PR/BA).

O ministro teria que deixar o cargo até o dia 7 de abril, prazo definido para desincompatibilização de quem ocupa cargos públicos para concorrer nas eleições de outubro. Ricardo Barros, da pasta da Saúde, e Paulo Rabello de Castro, presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), oficializaram na terça-feira (27) a saída do governo, em respeito ao calendário eleitoral.

Outras saídas

Outras saídas de postos do governo federal são esperadas por causa das eleições. Dentre elas está o ministro do Turismo, Marx Beltrão, que deixará o governo depois do feriado, assim como o ministro da Educação, Mendonça Filho, que sairá dia 5 de abril. Os ministros do Desenvolvimento Social, Osmar Terra; de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho; da Integração Nacional, Helder Barbalho; e Esportes, Leonardo Picciani, também devem sair de suas pastas até 7 de abril.

* Colaborou Kariane Costa, do Radiojornalismo