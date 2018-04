Lula fala pela primeira vez após ordem de prisão

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz um discurso neste momento para militantes concentrados em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP). É a primeira manifestação dele desde que o juiz Sérgio Moro expediu a ordem de prisão.

Após dois dias no prédio do sindicato, o ex-presidente saiu hoje (7) do prédio, por volta das 10h40, para participar de uma missa em memória de Marisa Letícia, que completaria neste sábado 68 anos.

Lula faz o discurso de um caminhão de som, ao lado de aliados, como a ex-presidente Dilma Rousseff; o presidente estadual do PT, Luiz Marinho; os ex-ministros Fernando Haddad e os pré-candidatos à Presidência Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela D'Ávila (PCdoB).

Antes, durante a missa, foi feito um histórico de dona Marisa Letícia, contando por exemplo, como ela ajudou Lula em suas campanhas políticas. Enquanto a missa ocorre, pessoas gritam “Lula livre”, “Não se entrega” e “Resistir”.

Ainda não está confirmado se ele se entregará ou se será preso hoje. Um membro do partido disse à reportagem que Lula não vai se entregar hoje, mas que será preso.