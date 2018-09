Bolsonaro faz caminhada pelo quarto com ajuda de fisioterapeuta

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, passou cerca de 30 minutos hoje sentado em uma poltrona na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele também caminhou, por 5 minutos, com a ajuda de um fisioterapeuta e uma enfermeira e acompanhado por um médico, informou o boletim médico divulgado pelo hospital no começo da noite.

O boletim informa também que o tempo de fisioterapia do candidato será gradualmente aumentado nos próximos dias conforme “a tolerância do paciente às atividades”. O objetivo dessas atividades, diz ainda o documento médico, é reduzir os riscos de trombose, complicações pulmonares e acelerar a recuperação do funcionamento do intestino. Além disso, informa que não há sinais de infecção.

Flávio Bolsonaro, filho do candidato do PSL, disse à imprensa, em rápida entrevista na porta do hospital, que o pai está evoluindo bem. "Ele foi colocado na cadeira ao lado [da cama], fez fisioterapia, estimulou os músculos da perna, porque ele estava muito tempo sem pisar no chão", disse. "A unanimidade dos médicos é que ele é um cara forte e tem tudo para, o mais rápido possível, estar recuperado", acrescentou.

Bolsonaro saiu da Santa Casa de Juiz de Fora (MG), onde estava internado, após ser esfaqueado durante campanha na cidade na quinta-feira (6), na manhã de ontem (7), em um avião que pousou no Aeroporto de Congonhas. De helicóptero da Polícia Militar, ele seguiu até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. De lá, o candidato foi colocado em uma ambulância com destino ao Hospital Albert Einstein, no Morumbi. Bolsonaro foi transferido para São Paulo a pedido da família.

O candidato deu entrada no hospital da capital paulista por volta das 10h45, quando iniciou uma série de exames que durou cerca de 3 horas, segundo a assessoria do hospital. Na ocasião, seu estado de saúde era considerado grave, mas estável.