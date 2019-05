No Rio, Bolsonaro participa de culto na Barra da Tijuca

O presidente Jair Bolsonaro participa hoje (26) de culto na Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele chegou acompanhado da primeira-dama, Michelle, que desenvolve projetos sociais com surdos na igreja. O presidente chegou ao salão do culto às 11h05 e a previsão é de que a celebração dure duas horas.

Esta não é primeira vez que o casal acompanha um culto no templo. No dia 4 de novembro, quando ainda era presidente eleito, Bolsonaro e Michelle participaram do culto, que como hoje (25), está sendo celebrado pelo líder da Igreja Batista Atitude, Josué Valandro Júnior.

O pastor pediu aos fiéis que orassem para que o presidente tenha as melhores decisões para administrar o Brasil. “Todos nós aqui temos coisas na nossa vida que precisam ser trabalhadas, que precisam da resposta de Deus. A nossa nação também precisa. Há muitas pessoas sofrendo por esse Brasil a fora, que dependem das decisões do nosso presidente”, disse.

Antes de chegarem à igreja, Bolsonaro e a mulher estavam na casa do casal no condomínio Vivendas da Barra, na Barra, também zona oeste, onde passaram à noite depois de participar do casamento do filho do presidente deputado Eduardo Bolsonaro e da psicóloga Heloísa Wolf, em Santa Teresa, região central do Rio.

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, que acompanha o presidente, ainda não tem previsão de quando ele retornará a Brasília.

Edição: Maria Claudia