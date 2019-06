Bolsonaro lança projeto de recuperação do Rio Araguaia

O presidente Jair Bolsonaro participa hoje (5) em Aragarças (GO), a 380 quilômetros de Goiânia, do lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia.

A data marca o Dia Mundial do Meio Ambiente. O objetivo do projeto, uma parceria entre os governos de Goiás e Mato Grosso, é recompor áreas florestais e conservar o solo e a água na região, além de implantar ações de saneamento.

Com mais de 2,6 mil quilômetros de extensão, o Araguaia é um dos principais rios do país e forma a divisa natural entre Goiás, Mato Grosso, Tocantins e o Pará.

Sua bacia se estende por mais de 350 mil quilômetros quadrados. O programa de recuperação deve envolver 28 municípios goianos e mato-grossenses, banhados pelo Araguaia.

Na primeira etapa, segundo o governo de Goiás, a meta é recuperar 10 mil hectares de áreas degradadas às margens do rio.

Programação

O presidente da República deve chegar à cidade por volta das 9h, acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entre outras autoridades.

Além dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Mato Grosso, Mauro Mendes, também deve comparecer ao evento o governador do Tocantins, Mauro Carlesse. Segundo a assessoria da Presidência da República, o evento será transmitido ao vivo pela TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Após o lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia, Bolsonaro retorna a Brasília, onde deve desembarcar no início da tarde.

O Palácio do Planalto informou que ele tem a intenção de assistir ao amistoso da Seleção Brasileira contra o Catar, jogo que será disputado no Estádio Nacional Mané Garrincha, na capital federal, às 21h30 desta quarta-feira.

Edição: Kleber Sampaio