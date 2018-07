Rio já tem 16 casos suspeitos de sarampo sendo investigados

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou hoje (4) que aumentou de quatro para 16 o número de casos suspeitos para sarampo na cidade do Rio. Também há um caso com resultado preliminar positivo para a doença, mas que ainda aguarda confirmação do diagnóstico pelo laboratório de referência nacional da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Todos os protocolos epidemiológicos referentes a acompanhamento e testagem dos pacientes, além de investigação do provável local de infecção e bloqueio vacinal, estão sendo realizados em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Ontem (3), a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma ação de vacinação de bloqueio no campus da Faculdade de Direito da UFRJ, onde estuda a primeira paciente a apresentar suspeita de sarampo e que está com resultado preliminar. Ao todo foram aplicadas 573 doses da vacina em membros da comunidade acadêmica e funcionários da instituição. A paciente retornou ao estado de origem de sua família, em São Paulo,onde segue em tratamento.

Casos no Rio

No município do Rio, os últimos casos confirmados de sarampo ocorreram em 2014 e foram considerados importados, ou seja, os pacientes foram infectados em viagens a outras regiões do país ou internacionais. No Brasil, a proteção contra o sarampo faz parte das vacinas tríplice viral e tetra viral, disponíveis conforme calendário de vacinação do Ministério da Saúde para crianças aos 12 e aos 15 meses. A cobertura vacinal contra a doença para crianças de 1 ano na cidade é de 107%.



A segunda dose da tríplice viral, para adolescentes e adultos que não tenham sido vacinados adequadamente na infância, também está disponível nas unidades municipais de Atenção Primária (Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde).