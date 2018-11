Com proximidade do verão, Rio reforça campanha de combate à dengue

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio está intensificando a campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, devido à chegada do verão e está convocando o personagem Dezinho, heroi mirim, com a missão de combater o transmissor da doença. Uma nova campanha publicitária será lançada em rádios, TVs e veículos online para mobilizar a população e, principalmente, o público infantil.

Nste ano, até 13 de novembro a Secretaria de Estado de Saúde registrou 36.102 casos de chikungunya, com 16 óbitos. Foram notificados 13.886 casos de dengue e dois óbitos. Os casos de zika, no mesmo período, foram 2.223, sem registro de mortes.



De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Sérgio Gama, “as crianças são grandes multiplicadoras e, por isso, o Dezinho é um grande aliado no combate ao mosquito Aedes aegypti. Meninos e meninas aprendem com ele e levam a mensagem do quanto é importante acabar com a água parada dentro de casa, já que 80% dos focos do mosquito são detectados em imóveis residenciais”, afirmou.

Apenas 10 minutos por semana éo tempo suficiente para que uma pessoa olhe todos os possíveis focos do mosquito em casa. A vistoria deve ser feita em caixas d’água, tonéis, vasos de plantas, calhas, garrafas, lixo e bandejas de ar-condicionado. Com essas medidas de prevenção, é possível evitar a proliferação do mosquito.

Campanha

O verão, estação mais quente do ano, começa em 21 de dezembro. A campanha se antecipa à data com a finalidade de alertar a população em relação às medidas de prevenção e controle da doença. Além do material disponível no site, também estão livres para download tirinhas em quadrinhos com as aventuras do Dezinho e sua família, GIFs animadas e vídeos, para postar nas redes sociais e compartilhar pelo Whatsapp. Um boneco de espuma representando o personagem também vai percorrer os municípios do Estado nas ações de prevenção à dengue, zika e chikungunya.

Dezinho é um herói mirim que ganhou vida pelo traço do ilustrador e designer Luciano Freitas, que faz parte da equipe da Secretaria de Estado de Saúde do Rio. Todo o material gráfico do Dezinho pode ser utilizado pelas prefeituras e outros órgãos que queiram promover o engajamento em ações de vigilância em saúde. O download do material está disponível no site do órgão.