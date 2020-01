Agência Brasil esclarece dúvidas sobre o coronavírus

O anúncio de um vírus misterioso na China vem preocupando a população mundial. Em meados de janeiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou um plano para preparar os hospitais do mundo todo para tentar conter o avanço do novo vírus. Autoridades chinesas anunciaram que as mortes foram provocadas por nova variante do coronavírus. Há o temor de que a doença se torne uma epidemia mundial.

A Agência Brasil esclarece as principais dúvidas: O que é coronavírus? Quais são os sintomas do coronavírus? Coronavírus tem cura?





Edição: Pedro Ivo de Oliveira