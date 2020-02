Rio de Janeiro promove Dia D de vacinação contra o sarampo

As secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Rio de Janeiro promovem (1º) um dia de mobilização contra o sarampo, com vacinações em vários pontos do estado. O chamado Dia D contra o Sarampo será realizado nas cidades do Rio , de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Niterói, das 8h às 17h.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a campanha é importante por causa do surto da doença em São Paulo, estado vizinho ao Rio, com o registro de 15 mil casos e 14 mortes no ano passado. A estimativa é que o estado do Rio de Janeiro registre mais de 10 mil casos neste ano.

A prefeitura do Rio aplicará a vacina em 233 postos de atenção básica de saúde e em mais 100 pontos espalhados pela cidade. O governo do estado fará ações em praças públicas, em 18 quartéis do Corpo de Bombeiros e com a ajuda de caminhões.

A meta da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar 3 milhões de pessoas entre 6 meses e 59 anos nos próximos meses.

