Produção média de petróleo no Brasil cai 1% em fevereiro

A produção média de petróleo no Brasil, em fevereiro, atingiu 2,08 milhões de barris por dia (bpd). O resultado representa queda de 1% na comparação com o mês anteior. De acordo com a Petrobras, o volume inferior se deve, principalmente, a ocorrências operacionais nas plataformas P-18 e P-20, que operam no campo de Marlim, na Bacia de Campos; e na Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência, FPSO Cidade de Angra dos Reis, que funciona no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos.

Já a produção de gás natural, excluído o volume liquefeito, ficou em 80,5 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d). O resultado representa alta de 2,3% em relação a janeiro. O motivo, segundo a Petrobras, é o aumento da produção em campos do Amazonas, com o término da manutenção no sistema de compressão.

A produção total de petróleo e de gás natural da Petrobras em fevereiro alcançou 2,69 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed). Desse volume, 2,59 milhões boed foram produzidos no Brasil e 99 mil boed no exterior. Ainda segundo a companhia, a produção total operada da petroleira em parcela própria e com os parceiros, ficou em 3,32 milhões boed, mas a maior parte, 3,19 milhões boed, foi no Brasil.

No exterior, a produção de petróleo chegou a 61 mil bpd, mantendo o patamar do mês anterior. A produção de gás natural atingiu 6,4 milhões de m³/d.