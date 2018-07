Dólar tem dia de forte alta; ações da Embraer têm queda de 14,29%

O dólar fechou hoje (05) no maior patamar desde março de 2006, com a moeda norte-americana subindo 0,55%, cotada a R$ 3,9344. Durante o dia, o dólar chegou a valer R$ 3,9416. A cotação acompanhou o temor dos investidores com o prazo de amanhã (06) anunciado pelo Estados Unidos para início da taxação dos produtos da China, contando com uma eventual retaliação dos chineses.

A divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (banco central norte-americano) aumentou o temor dos investidores, pois o documento sinaliza que pode haver uma nova alta de juros no mercado local. A posição do Banco Central, que não realizou na semana nenhum leilão extraordinário de swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana), também colaborou com a valorização da moeda no pregão de hoje.

Ações da Embraer

Encerrando cinco dias de pregões em alta, o índice B3 (bolsa de valores de São Paulo) fechou hoje em baixa de 0,25%, com 74.553 pontos. O cenário negativo norte-americano e a forte desvalorização dos papéis da Embraer, após o anúncio de criação da joint venture com a Boeing, contribuíram para o fechamento em queda. As ações da Embraer fecharam o pregão em queda de 14,29%, além da baixa de 8,60% nos papéis da Eletrobras.