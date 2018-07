Governo publica edital de venda da Companhia Energética de São Paulo

O governo do estado de São Paulo publicou hoje (7) o edital de venda do controle acionário da Companhia Energética de São Paulo (Cesp). A privatização permitirá a renovação da concessão, por 30 anos, da Usina de Porto Primavera, localizada no Rio Paraná, próximo à cidade de Rosana (SP), no Pontal do Paranapanema. A usina tem a barragem mais extensa do Brasil, com 1.540 megawatts (MW) de potência instalada.

O leilão, que vai ser em lote único, já tem data marcada. A sessão pública será às 14h do dia 2 de outubro na B3, Bolsa de Valores de São Paulo. Segundo o edital, o preço mínimo para o lote é R$ 14,30 por ação.

A Cesp é sociedade de capital aberto, concessionária de serviço público de geração de energia elétrica no estado. Atualmente, aproximadamente 40% das ações da geradora de energia pertencem à administração estadual. A companhia foi constituída em 5 de dezembro de 1966, como Centrais Elétricas de São Paulo, a partir da fusão de 11 empresas de energia elétrica.

A companhia opera, no total, com três usinas hidrelétricas: Jaguari, Paraibuna e Porto Primavera. Juntas, somam 1.654,6 MW de capacidade instalada e 1.056,6 MW de garantia física de energia. Ao todo, são 18 unidades geradoras envolvidas na operação.