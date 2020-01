Confiança do empresário atinge maior nível desde março de 2014

O Índice de Confiança Empresarial (ICE), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) subiu 0,9 ponto de dezembro de 2019 para janeiro deste ano. Com essa, que foi a terceira alta consecutiva, o indicador atingiu 98 pontos, em uma escala de zero a 200, o maior nível desde março de 2014, de acordo com a FGV.

A alta foi provocada pelo aumento da confiança dos empresários em relação ao futuro. O Índice de Expectativas cresceu 0,7 ponto e chegou a 100,9 pontos. A confiança no momento presente, medido pelo Índice da Situação Atual, no entanto, recuou 0,5 ponto, para 93,5.

O ICE mede a confiança dos empresários da indústria, construção, serviços e comércio. Três dos quatro setores tiveram alta de dezembro para janeiro, com destaque para a construção, que avançou 2,1 pontos (para 98 pontos).

A confiança da indústria cresceu 1,5 ponto (para 100,9 pontos) e a do comércio, 1,3 ponto (para 98,1 pontos). Por outro lado, os serviços foram o único setor com queda na confiança (-0,1 ponto, para 96,1 pontos).

