Maratona Aquática: Brasileira conquista medalha no Circuito Mundial

A brasileira Ana Marcela Cunha iniciou a temporada 2020 do Circuito Mundial de maratona aquática com a conquista de uma medalha de prata na prova de 10 km da etapa de Doha (Catar) no último sábado (15).

Classificada para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que acontecem em Tóquio, Ana Marcela completou a prova com o tempo de 1h56min41s30, a apenas dois décimos da alemã Leonie Beck, que conquistou a medalha de ouro. A terceira colocação ficou com a holandesa Sharon Van Rouwendaal.

Em publicação em uma rede social, a brasileira afirmou: “Que 2020 seja melhor que 2019! Primeira prova do ano e mais uma medalha”.