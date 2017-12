Confira as atrações do réveillon no Rio de Janeiro

Palco central da praia de Copacabana receberá artistas que cantarão na noite de réveillon para cerca de três milhões de pessoasFernando Frazão/Agência Brasil

No Rio de Janeiro, a programação do réveillon terá festa em nove bairros, incluindo a queima de fogos de Copacabana, que vai durar 17 minutos e consumir 25 toneladas de fogos de artifícios. O espetáculo deve ser visto por três milhões de pessoas, entre elas, muitos turistas que estão chegando à cidade. Os fogos serão colocados em balsas que ficarão no mar.

O palco erguido na orla da praia receberá o DJ Tucho às 17h30. A programação segue com Ana Petkovic, Belo, Cidade Negra e Frejat. O primeiro show de 2018 será da cantora Anitta, e depois dela se apresentam as escolas de samba Portela e Mocidade de Padre Miguel, campeãs do carnaval em 2017. A ocupação dos hotéis cariocas deve passar de 90%.

Os outros palcos do Rio serão na Praia do Flamengo, Praia da Bica, na Ilha do Governador, Praia da Moreninha [Paquetá], Praia do Recôncavo [Sepetiba], Parque Madureira, Piscinão de Ramos, Iapi da Penha e Pedra de Guaratiba. Na Barra da Tijuca, haverá queima de fogos em diversos pontos do bairro, patrocinada por hotéis.

Flamengo também terá festa na noite do dia 31

Considerado o segundo maior da cidade, o réveillon da Praia do Flamengo terá como atrações musicais o DJ Fuse, o cantor Michael Sullivan, o grupo Revelação e as escolas de samba Salgueiro e São Clemente.

Do outro lado da Baía de Guanabara, Niterói programou uma queima de fogos de 18 minutos na Praia de Icaraí. Os shows vão começar às 19h, com artistas da cidade, e a atração principal será a banda Skank.

O palco montado em Copacabana receberá ainda um encontro de escolas de samba no dia 6 de janeiro, encerrando as comemorações do réveillon. Cem ritmistas de cada uma das 13 escolas do Grupo Especial sairão das extremidades da orla, no Leme e no Posto 6, e se juntarão à Orquestra Petrobras Sinfônica no palco. O evento marcará a abertura do carnaval de 2018.

Programação do réveillon no Rio de Janeiro

Praia de Copacabana

17h30 - DJ Tucho

18h20 - Alex Cohen

18h50 - Ana Petkovic

20h - Belo

21h15 - Cidade Negra

22h40 - Frejat

0h - Queima de fogos

0h17 - Anitta

1h30 - Portela

2h15 - Mocidade Independente de Padre Miguel

2h50 - DJ Luis Henrique

Praia do Flamengo

20h30 - DJ

21h30 - Dani

22h50 - Michael Sullivan

23h50 - Contagem regressiva

0h20 - Grupo Revelação

1h50 - G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro

2h40 - G.R.E.S. São Clemente

Parque Madureira

20h30 - DJ

21h30 - Tiago Gentil

22h50 - Vitinho

23h50 - Contagem regressiva

0h20 - Belo

1h50 - G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira

2h40 - G.R.E.S. Império Serrano

Piscinão de Ramos

21h00 - DJ

22h45 - Lucas & Orelha

23h50 - Contagem regressiva

0h20 - Grupo Tá na Mente

1h50 - G.R.E.S. Acadêmicos do Grande Rio

2h40 - G.R.E.S. Beija-Flor de Nilópolis

Iapi da Penha

21h - DJ

22h45 - Conjunto Aeroporto

23h50 - Contagem regressiva

0h30 - Grupo Imaginasamba

2h - G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense

3h - DJ + encerramento

Praia da Bica (Ilha do Governador)

21h - DJ

22h45 - Jonathan Alexandre

23h50 - Contagem regressiva

0h30 - Ferrugem

2h - G.R.E.S. União da Ilha

3h - DJ + encerramento

Praia da Moreninha (Paquetá)

21h - DJ

22h45 - Grupo Pique Novo

23h50 - Contagem regressiva

0h30 - Bebeto Simpatia

2h - G.R.E.S. Paraíso do Tuiuti

3h - DJ + encerramento

Praia do Recôncavo (Sepetiba)

21h - DJ

22h45 - Gabilly

23h50 - Contagem regressiva

0h30 - Grupo Bom Gosto

2h - G.R.E.S. Unidos da Tijuca

3h - DJ + encerramento

Rua Barros de Alarcão (Pedra de Guaratiba)

21h - DJ

22h45 - Grupo Pura Amizade

23h50 - Contagem regressiva

0h30 - Grupo Clareou

2h - G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel

3h - DJ + encerramento