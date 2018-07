Agentes da PF cumprem mandado de busca no Ministério do Trabalho

Três agentes da Polícia Federal deixaram há pouco o prédio do Ministério do Trabalho com apenas um malote nas mãos. Segundo funcionários da segurança, os agentes chegaram antes das 7h. A polícia Federal não informou detalhes sobre o material apreendido e se outros policiais participaram das buscas.



O Ministério do Trabalho é um dos alvos da terceira fase da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes na concessão de registros sindicais.



Assessores do órgão estão chegando ainda ao trabalho, mas confirmaram que o ministério vai divulgar nota sobre a operação.



Os policiais federais cumprem, desde cedo, dez mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária em Brasília e no Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.

