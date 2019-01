Chuva forte causa alagamento em SP e coloca parte da cidade em alerta

As fortes chuvas que atingem a capital paulista no início da noite de hoje (23) estão causando vários alagamentos, principalmente na zona norte da cidade. O bairro de Perus foi colocado em estado de alerta em razão do iminente transbordamento do Córrego Perus nas proximidades da Praça Inácio Dias. Há registro de granizo e ruas alagadas na região.

As zonas oeste e leste, além das marginais Pinheiros e Tietê, estão em estado de atenção em razão da intensidade das precipitações.

Imagens de radar meteorológico mostram precipitação forte em toda a zona norte, principalmente nos bairros de Perus, Anhanguera, Jaraguá e Brasilândia.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura nas próximas horas o tempo permanecerá instável em São Paulo, com novas áreas de chuva em toda a capital.

