Comando do Leste diz que apoio a ações em Brumadinho continua

O Comando Militar do Leste (CML) informou nesta terça-feira (29) que os trabalhos das Forças Armadas no apoio às ações em Brumadinho continuam em “estreita coordenação com os órgãos estaduais de Minas Gerais e de outros estados da federação”. Os militares colaboram nas ações de resgate no município, atingido pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da minradora Vale na última sexta-feira (25).

De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, até o momento, foram confirmadas 84 mortes e há 276 pessoas desaparecidas.

Segundo o CML, além dos voos regulares de helicópteros militares no transporte das diferentes equipes de busca, aumentaram os efetivos dedicados ao esquema de identificação dos corpos, “garantindo a integridade e a segurança dos locais de perícia”.

O CML informou ainda que também continua o apoio logístico para as equipes militares israelenses, incluindo a segurança das bases avançadas que abrigam os equipamentos de varredura e detecção.

Em outra frente, integrantes do Exército, encarregados da fiscalização de produtos controlados, foram deslocados hoje para a área de operações. O objetivo é acompanhar a remoção segura de artefatos explosivos encontrados. Já os engenheiros militares realizaram reconhecimentos especializados para um possível emprego nos próximos dias.

