Corpo do ator Caio Junqueira será velado e sepultado hoje no Rio

O corpo do ator Caio Junqueira será sepultado hoje às 16h30, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. O velório começará às 11h, na capela 4.

Caio Junqueira, 42 anos, morreu no início da manhã de ontem (23) após ficar internado há uma semana no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O ator chegou à unidade com politraumatismo causado por um acidente de carro, no dia 16 de janeiro, no Aterro do Flamengo, também na zona sul da cidade.

Durante o período de internação no centro de tratamento intensivo (CTI) do hospital se manteve em estado grave. Na segunda-feira (21) o ator passou por cirurgia.

Carreira

A carreira de Caio Junqueira foi marcada por trabalhos em várias novelas, séries de TV, e filmes, um deles o Tropa de Elite, lançado em 2007, em que interpretou Neto, um aspirante da Polícia Militar.

A estreia na televisão foi aos 9 anos de idade, no programa “Tamanho família”, na extinta TV Manchete. Logo após, já na TV Globo, atuou com o irmão, também ator, Jonas em um episódio da série Armação Ilimitada, dirigida por Guel Arraes.

