Celular do ministro Sergio Moro sofre tentativa de invasão

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou no fim da tarde de hoje (5) que houve tentativa de invasão do telefone celular do ministro Sergio Moro. De acordo com a nota, o fato ocorreu ontem (4) e, diante da possibilidade de clonagem do número, a linha foi abandonada. A investigação para apuração dos fatos está em andamento.

Segundo informações do ministério, Moro recebeu uma ligação do seu próprio número, estranhou o fato e atendeu o telefonema. A partir disso, o acesso foi feito via Telegram e, segundo o ministério, Moro não usava esse aplicativo há cerca de dois anos. Imediatamente, o ministrou abandonou a linha e acionou a Polícia Federal.

* Matéria atualizada às 19h42

