Desfiles pós-carnaval movimentam São Paulo no fim de semana

A prefeitura de São Paulo divulgou neste domingo (1º) mais números do balanço de carnaval e dos dias seguintes ao período de festa. Somente neste sábado (29), o primeiro após o feriado, 79 blocos percorreram as ruas da capital paulista. Já a programação de hoje previa a participação de 68 blocos.

Durante a passagem dos blocos de ontem, foram realizados 3.901 atendimentos nas tendas de acolhimento, espaços destinados às mulheres e ao público LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) que vivenciaram situações de vulnerabilidade durante a festa. No local, as vítimas puderam consultar uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais, policiais mulheres e advogadas voluntárias.

Neste domingo, 25 pessoas flagradas urinando em vias públicas foram autuadas pela prefeitura.

No total, desde o pré-carnaval, foram registradas 6.554 apreensões de produtos irregulares, das quais 1.458 ocorrências ocorreram ontem, e 194 multas.

Coleta de lixo

De acordo com a prefeitura, em sete dias, considerando os períodos de pré-carnaval (15 e 16 de fevereiro) e de carnaval (21 a 25 de fevereiro), a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) recolheu 560,6 toneladas de resíduos. O total contabiliza as coletas feitas nos desfiles de rua e no Sambódromo do Anhembi, para as quais foram escalados 3.363 funcionários, entre varredores, motoristas, cooperados, coletores e fiscais.

Parte dos resíduos foi descartada pelos foliões em 2.804 recipientes disponibilizados pela prefeitura, como os 292 pontos de entrega voluntária, cestos, papeleiras e contêineres. Para a lavagem das ruas, a gestão municipal utilizou cerca de 3.630 metros cúbicos (m³) de água de reúso e 8.764 litros de desinfetante.

Este ano, a prefeitura firmou parceria com a iniciativa privada, para que catadores formais e informais coletassem recicláveis em bloquinhos. Para coletar materiais no Sambódromo, duas cooperativas, a Central Tietê e a Rainha da Reciclagem, foram contratadas.

"Como resultado, participaram da ação mais de 1.200 catadores e foram coletadas 45,2 toneladas de recicláveis durante o pré e o carnaval de São Paulo. Todos os catadores receberam remuneração diária por dia trabalhado e também pelos recicláveis coletados na hora (preço/kg)", acrescentou a prefeitura, em nota.