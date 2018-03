EUA suspendem imposição de sobretaxas de aço ao Brasil

Responsável pelo Comércio Exterior dos Estados Unidos, Robert LighthizerREUTERS/Edgard Garrido/Arquivo/Direitos Reservados

O representante de Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, afirmou hoje (22), durante depoimento no Comitê de Finanças do Senado norte-americano, que as tarifas sobre aço e alumínio anunciadas pelo governo dos EUA no início do mês não serão aplicadas ao Brasil enquanto o país estiver negociando.

Lighthizer afirmou ainda que também estarão isentos das sobretaxas a União Europeia, a Austrália, a Argentina e a Coreia do Sul. No dia 8 de março, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump já havia anunciado a isenção dos seus vizinhos e parceiros no bloco econômico da América do Norte, o Nafta, Canadá e México.

No dia 1o de março, Trump anunciou que iria impor tarifas de importação de 25% para aço e de 10% para alumínio. As tarifas começam a valer a partir desta sexta (23).