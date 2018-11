Conferência Ibero-americana discutirá mudança climática e refugiados

A Conferência Ibero-americana, da qual o presidente Michel Temer participa, em Antígua, na Guatemala, ao lado de chefes de Estado e de Governo de 22 países, pretende definir ações de cooperação para fortalecer laços bilaterais e dar continuidade a projetos em comum. Neste encontro devem ser aprovados projetos relacionados à agenda, incluindo mudança climática, uso dos oceanos, migração e refugiados.

Criada em 1991, a cúpula nasceu de um encontro promovido pelos governos do México e da Espanha. O encontro deu origem à Conferência Ibero-americana, com a participação de 22 países da América do Sul e da Península Ibérica.

A Conferência Ibero-americana é um foro para que os países discutam e elaborem projetos que resultem em avanços econômicos, políticos e sociais em comum entre essas nações. Em média são apresentados 1,2 mil projetos bilaterais e 60 de cooperação trilateral por ano.

O Brasil tem ocupado um papel de destaque na conferência Ibero-americana, como segundo maior financiador do grupo, atrás apenas da Espanha. Neste ano, a reunião tem como foco realizar discussões que contribuam para que os países desenvolvam ações conjuntas em relação ao desenvolvimento sustentável no âmbito da Agenda 2030.

As Cúpulas da Conferência Ibero-Americana têm ocorrido anualmente e reúnem 22 países – sendo 19 das Américas do Sul e Central (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) e três da península ibérica (Andorra, Espanha e Portugal).

Integram também a Conferência outras instituições que compõem “espaço ibero-americano”: Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação a Ciência e a Cultura (OEI); Organização Ibero-Americana de Segurança Social (OISS); Organização Ibero-Americana de Juventude (OIJ); Conferência dos Ministros de Justiça dos Países Ibero-Americanos (COMJIB) e Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB).

