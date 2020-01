PF recebe líder de organização criminosa que estava preso no Paraguai

A Polícia Federal (PF) recebeu da polícia paraguaia um criminoso que estava preso no país vizinho. Segundo a PF, o indivíduo é líder de organização criminosa e um dos maiores contrabandistas de cigarro do Brasil.

O criminoso foi entregue na noite desta sexta-feira (24) na ponte que liga o Paraguai ao Brasil, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. O homem estava no Paraguai desde março de 2019. Ele foi detido no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, na capital, Assunção. O contrabandista tentava entrar no país na ocasião.

Ele era investigado em diversas operações da Polícia Federal, entre as quais a Contorno Norte. Na ocasião, foram cumpridos 20 mandados de prisão de pessoas que atuavam com o líder criminosoem diversas cidades do Paraná. Foi feito também o bloqueio de contas bancárias de integrantes do grupo.

A ação foi deflagrada em junho do ano passado com o objetivo de desbaratar quadrilhas que atuavam no comércio ilegal de cigarros de origem paraguaia.

As cargas entravam por meio da cidade paraguaia de Salto del Guarirá, utilizando uma rede de barqueiros e motoristas.

Edição: Nádia Franco