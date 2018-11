Defesa de Bolsonaro tem 3 dias para explicar inconsistência de contas

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (STF) Luís Roberto Barroso concedeu (13) prazo de três dias para a defesa do presidente eleito Jair Bolsonaro apresentar manifestação sobre as inconsistências encontradas na prestação de contas da campanha.

Na semana passada, a campanha de Bolsonaro cumpriu o prazo legal e entregou ao TSE a prestação final das contas da campanha. Para ser diplomado pela Corte no dia e estar apto para tomar posse no dia 1º de janeiro, a regularidade da prestação de contas precisa ser julgada pelo TSE.

Ao analisar preliminarmente as contas, o TSE encontrou 23 inconsistências sobre despesas com conteúdo digital, serviços contábeis, recebimento de R$ 5,2 mil de fonte vedada, entre outros.

Segundo o relatório final, a campanha do presidente eleito teve R$ 4,377 milhões em receitas, sendo R$ 3.728 milhões recebidos na modalidade “financiamento coletivo”.

A campanha informou não gasto recursos do Fundo Especial de Financiamento, mantido com recursos públicos.