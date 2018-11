Em encontros bilaterais na Guatemala, Temer discute economia e turismo

O presidente Michel Temer comentou hoje (16), por meio de sua conta no Twitter, os encontros bilaterais que teve ontem (15) durante a 26ª Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo, na Guatemala. A conversa com o rei da Espanha, Felipe VI, teve como temas principais as reformas que estão sendo implementadas pelo governo brasileiro e os planos de investimentos da Espanha no Brasil.

Na reunião que Temer teve com o presidente de Andorra, Antôni Martí Petit, o tema principal foi o fluxo de turismo entre os dois países.

“Tive encontro muito produtivo com o rei da Espanha, Felipe VI, na Guatemala. O rei mostrou-se confiante diante da agenda de reformas no Brasil e mencionou continuado interesse das empresas espanholas em investir em nosso país. Agradeci ao rei Felipe VI as palavras positivas sobre a retomada do crescimento no Brasil e falei do processo de transição tranquilo e transparente que estamos conduzindo”, postou o presidente brasileiro no Twiter.

Sobre o encontro com o presidente de Andorra, Temer disse ter conversado sobre formas de ampliar os fluxos de turismo nos dois sentidos. "Desejei ao chefe de governo êxito a Andorra à frente da Cúpula Ibero-Americana, cuja presidência recebe agora da Guatemala”.

Conferência

A conferência Íbero-Americana ocorre na cidade guatemalteca de Antígua. O encontro de chefes de governo e de Estado de 17 países será encerrado nesta sexta-feira (16). Temer embarca para Brasília ainda hoje, no final do dia.

O evento também inclui o Encontro de Negócios com a participação de mais de 650 empresários da região. No evento será discutida a contribuição do setor privado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável conteúdos na Agenda 2030 das Nações Unidas.

Serão analisados temas como o comércio, o investimento e a transformação digital como promotores da prosperidade; o trabalho digno e o empoderamento econômico das mulheres para conseguir uma maior inclusão, e a sustentabilidade como uma aposta rentável para as companhias.

Temer chegou à Guatemala ontem (15) por volta das 16h, no horário de Brasília. Hoje (16), a partir das 14h, Temer participará de duas sessões de chefes de Estado e de governo, intercalados com um almoço oferecido pelo presidente da Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, com quem terá encontro bilateral após as 19h.