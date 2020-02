Rio prepara plano de contingência do coronavírus para o carnaval

O município do Rio de Janeiro está preparando um plano de contingência para evitar a propagação do coronavírus durante o carnaval. Segundo a secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch, o planejamento está sendo feito em conjunto com o governo do estado e deve ser concluído nos próximos dias.

“Hoje não temos nenhum caso sequer suspeito na cidade. Estamos atentos para possíveis casos suspeitos. Estamos numa fase de planejamento, revendo nossos estoques de insumos especializados para atender a essas pessoas”, disse Beatriz.

A secretária informou ainda que o planejamento deverá envolver a identificação de possíveis centros de referência para atendimento a pacientes com a doença. “Temos prédios de grande capacidade instalada, como o Ronaldo Gazolla, que é um hospital em Acari. Esse plano está sendo desenhado e será divulgado a tempo”, afirmou.

O carnaval carioca é uma das festas mais famosas do mundo e costuma atrair turistas brasileiros e estrangeiros. Segundo a empresa municipal de turismo, a Riotur, no carnaval do ano passado, a capital fluminense recebeu 1,6 milhão de visitantes.

Já há uma preocupação das autoridades sanitárias do município, por exemplo, em relação ao sarampo, devido à reunião de pessoas em grandes aglomerações durante a festa.

Edição: Lílian Beraldo