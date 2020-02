Rio vai atualizar e padronizar protocolos de controle do coronavírus

O estado do Rio de Janeiro vai realizar um workshop na segunda-feira (17) para atualizar e padronizar os protocolos de controle do coronavírus. O secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, afirmou que não há circulação do coronavírus em território fluminense, mas que a reunião é importante para que os municípios se antecipem e estejam preparados para o enfrentamento adequado.

“Nós estamos nos preparando com tudo o que é necessário em termos de planejamento. Caso o coronavírus chegue aqui, poderemos fazer o enfrentamento adequado e não ter a população sob risco desnecessário”, explicou Santos.

Segundo ele, estarão presentes no evento todos os secretários de Saúde e subsecretários de Vigilância em Saúde municipais do estado, representações dos hospitais militares, universitários e privados.

“A gente vai fazer a apresentação do plano de contingência, oficinas para deixar muito claro o fluxo de acompanhamento para diagnóstico, isolamento domiciliar, para internação, quem interna e quem não interna. Isso será amplamente debatido com todos aqueles que fazem a saúde do estado Rio de Janeiro, para que não haja nenhuma dúvida sobre o plano de contingência, que está absolutamente alinhado com o do Ministério da Saúde.”

O secretário antecipou as informações sobre o workshop durante coletiva de imprensa para confirmar o primeiro caso de morte por sarampo no estado em 20 anos.